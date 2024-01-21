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Сальдо: четыре округа Херсонской области частично обесточены из-за аварии на ЛЭП

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Сальдо: четыре округа Херсонской области частично обесточены из-за аварии на ЛЭП

В четырех округах Херсонской области было частично нарушено электроснабжение населенных пунктов из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Из-за аварии на высоковольтной линии электропередач со стороны Мелитополя частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонcкой области», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Чиновник отметил, что дал поручение восстановить подачу электроэнергии как можно скорее и принять меры к тому, чтобы впредь не допускать подобных отключений.

Кроме этого, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что на место повреждения магистральной ЛЭП были направлены аварийные бригады.

9 января в Херсонской области пять районов и часть Геническа остались без электроэнергии.

Ранее в правительстве сообщили о слишком быстрых темпах износа ЖКХ.

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