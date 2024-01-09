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Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области

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Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области

Владимир Сальдо. Архивное фото

Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи, полностью ликвидировать аварии планируется во вторник, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет ее устранение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, информировал ранее Сальдо.

По сообщению губернатора, обесточенными в Херсонской области остаются Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа, не работают телевидение и радио. Причина обесточивания – прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя, отметил он.

“Бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей ведут аварийные ремонтные работы, которые осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, энергетики прилагают максимальные усилия. Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра”, – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

Горняк22
Взято отсюда
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