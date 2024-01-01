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Самая массовая встреча Нового года в стране состоялась на выставке “Россия”

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Самая массовая встреча Нового года в стране состоялась на выставке "Россия"

В новогодних мероприятиях на выставке-форуме “Россия” в Москве приняли участие 120 тысяч человек, сообщила дирекция.«

"Первое января 2024 года на выставке "Россия" на ВДНХ встречали 11 раз – во всех часовых поясах нашей страны. А всего на новогодних мероприятиях 31 декабря побывало 120 тысяч человек – преимущественно семьи с детьми. Это самая массовая встреча нового года в стране!" – говорится в Telegram-канале выставки.

Отмечается, что гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники СВО и их семьи.

Вечером гости выставки собрались у главной уличной сцены, где для них куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов России. Звучали слова благодарности участникам СВО, волонтерам и врачам.

Для семей с детьми была подготовлена программа со сказочными персонажами, шествием Дедов Морозов и различными конкурсами.

В павильоне “Мир цифры” прошел новогодний утренник для всей семьи, а в “Ново-Простоквашино” открылась резиденция Деда Мороза и стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.«”Кстати, за первые два месяца работы число посетителей выставки превысило 3,5 миллиона человек”, – отмечается в публикации.

Ранее радио Sputnik рассказало, что дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря.

Взято отсюда.

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