“Самара, я дома”. Боксер Джонсон получил сертификат на квартиру

Американский боксер Кевин Джонсон получил сертификат на недвижимость в Самаре, сообщает РЕН ТВ.«
"Самара, я дома", – сказал Джонсон перед получением сертификата. Ранее при посещении Самары боксер говорил, что это его город.
На вопрос, чем он планирует заняться в Самаре, известный боксер сказал, что готов тренировать детей.«
"Я могу заниматься тренировками. Тренировать детей боксировать, быть личным наставником. Я могу заниматься всем. Я не из ленивых", – цитирует Джонсона "Волга Ньюс".
Президент России Владимир Путин 9 января предоставил российское гражданство 44-летнему боксеру Кевину Джонсону.
Радио Sputnik также сообщало, что Путин разрешил принимать в гражданство иностранцев-контрактников ВС РФ.
Взято отсюда.