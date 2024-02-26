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“Самара, я дома”. Боксер Джонсон получил сертификат на квартиру

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"Самара, я дома". Боксер Джонсон получил сертификат на квартиру

Американский боксер Кевин Джонсон получил сертификат на недвижимость в Самаре, сообщает РЕН ТВ.«

"Самара, я дома", – сказал Джонсон перед получением сертификата. Ранее при посещении Самары боксер говорил, что это его город.

На вопрос, чем он планирует заняться в Самаре, известный боксер сказал, что готов тренировать детей.«

"Я могу заниматься тренировками. Тренировать детей боксировать, быть личным наставником. Я могу заниматься всем. Я не из ленивых", – цитирует Джонсона "Волга Ньюс".

Президент России Владимир Путин 9 января предоставил российское гражданство 44-летнему боксеру Кевину Джонсону.

Радио Sputnik также сообщало, что Путин разрешил принимать в гражданство иностранцев-контрактников ВС РФ.

Взято отсюда.

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