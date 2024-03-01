Самарцы восторженно приняли театральную постановку Михалкова по фильму “12”

В Самарском академическом театре оперы и балета с аншлагом состоялся показ спектакля по мотивам фильма “12”, сообщает “Волга Ньюс”.

Автором пьесы, режиссером-постановщиком и исполнителем одной из ролей выступил Никита Михалков.

После спектакля он поблагодарил публику за теплый прием.«”Когда так тихо и понимаешь, что зал полон, – очень сильное впечатление. Огромное вам спасибо за это, за вашу тишину и внимание к сцене. Спасибо вам огромное!” – сказал Никита Михалков.

В свою очередь посмотревший постановку губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также поблагодарил артиста.«”Спасибо, что ваше искусство – это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию”, – отметил Азаров.

Радио Sputnik также сообщало, что Никита Михалков стал почетным гражданином Подмосковья.

Взято отсюда.