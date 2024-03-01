реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Самарцы восторженно приняли театральную постановку Михалкова по фильму “12”

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Самарцы восторженно приняли театральную постановку Михалкова по фильму "12"

В Самарском академическом театре оперы и балета с аншлагом состоялся показ спектакля по мотивам фильма “12”, сообщает “Волга Ньюс”.

Автором пьесы, режиссером-постановщиком и исполнителем одной из ролей выступил Никита Михалков.

После спектакля он поблагодарил публику за теплый прием.«”Когда так тихо и понимаешь, что зал полон, – очень сильное впечатление. Огромное вам спасибо за это, за вашу тишину и внимание к сцене. Спасибо вам огромное!” – сказал Никита Михалков.

В свою очередь посмотревший постановку губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также поблагодарил артиста.«”Спасибо, что ваше искусство – это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию”, – отметил Азаров.

Радио Sputnik также сообщало, что Никита Михалков стал почетным гражданином Подмосковья.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Стало известно, как голодание влияет на организм

Стало известно, как голодание влияет на организм

Ученые зафиксировали полезные последствия голодания, сообщает “Лента.ру”. Диета. Похудение. Оказалось,…

Узнать больше
Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Altapress.ru публикует подборку животных, которым очень нужен дом. Мы нашли…

Узнать больше
Приемные родители в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

Приемные родители в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

В Московской области приемные родители и опекуны получили увеличенную ежегодную…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp