реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Самарская область стала участницей проекта “Всей семьей”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Самарская область стала участницей проекта "Всей семьей"

Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту “Всей семьей”, пишет “Волга Ньюс”.

Участвовать в проекте может любая семья с детьми после регистрации в соцсети “ВКонтакте” или “Одноклассники”, говорится в сообщении.

Суть проекта – раз в неделю всей семьей выполнить предложенное задание, например, приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Фотографии о выполнении задания следует разместить на странице в соцсети с хештэгами #всейсемьей #всейсемьей63.

Радио Sputnik также сообщало, когда в рамках выставки-форума “Россия” в Москве пройдет Семейный форум.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

“Барнаул — столица мира”. Почему в России постоянно пытаются перенести столицу в Сибирь

18.01.2024

 Интересное

Новая средняя зарплата, цены на проезд и черепные нервы. Что произошло в Алтайском крае 17 января

18.01.2024

 Интересное

На важном перекрестке в Барнауле временно отключат светофор

18.01.2024

 Новости Барнаул

Наградами и поощрениями Алтайского краевого Законодательного Собрания отмечены сотрудники Крайизбиркома

18.01.2024

 Новости Барнаул

Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

18.01.2024

 Новости Алтай

Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

18.01.2024

 Новости Алтай

Фестиваль осознанного потребления пройдёт в Барнауле 

18.01.2024

 Новости Алтай

Системным администраторам и сотрудникам аппарата Крайизбиркома вручены награды и поощрения Губернатора Алтайского края

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском детском саду № 206 прошли настоящие колядки

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске