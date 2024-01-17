Самарская область стала участницей проекта “Всей семьей”

Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту “Всей семьей”, пишет “Волга Ньюс”.

Участвовать в проекте может любая семья с детьми после регистрации в соцсети “ВКонтакте” или “Одноклассники”, говорится в сообщении.

Суть проекта – раз в неделю всей семьей выполнить предложенное задание, например, приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Фотографии о выполнении задания следует разместить на странице в соцсети с хештэгами #всейсемьей #всейсемьей63.

Радио Sputnik также сообщало, когда в рамках выставки-форума “Россия” в Москве пройдет Семейный форум.

Взято отсюда.