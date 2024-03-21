Самарский губернатор Азаров переназначил зампредов правительства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Александра Фетисова, Александра Винникова и Наталью Катину, сообщает “Волга Ньюс”.

Александр Фетисов курирует социальный блок, Наталья Катина – экономический. В свою очередь Александр Винников возглавляет Департамент по вопросам общественной безопасности. Все занимали эти должности ранее, но после выборов губернатора в сентябре 2023 года были переведены в статус врио, добавляет издание.

Ранее радио Sputnik писало о стартовавшем в Самарской области фестивале студенческого творчества.

Взято отсюда.