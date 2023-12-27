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Самарский губернатор Азаров: время обязывает нас мобилизоваться

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Самарский губернатор Азаров: время обязывает нас мобилизоваться

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС области с профессиональным праздником.«

"Этот день объединяет людей самоотверженных, решительных и неравнодушных, готовых жертвовать собой ради благополучия, безопасности, спокойствия наших граждан, защиты их жизни и здоровья", – говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы региона.

Азаров отметил, что “время обязывает нас мобилизоваться для решения стратегически важных для страны задач, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, сплотить наши ряды для предотвращения угроз, связанных с попытками преступного киевского режима и его покровителей дестабилизировать обстановку в России”.

Самарские спасатели – пример такой сплоченности и верности служебному долгу, подчеркнул губернатор, слова которого приводит “Волга Ньюс”.

Радио Sputnik также сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал спасателям “меньше вызовов”.

Взято отсюда.

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