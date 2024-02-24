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Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности

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Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности

Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт “Пулково” по технической причине, пассажиры будут отправлены резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиакомпании “Россия”.

“Самолет вернулся в аэропорт “Пулково” по технической причине. Пассажиры будут отправлены резервным воздушным судном, которое начало движение в Пулково в 19.28″, – сказал собеседник агентства.

Горняк22
Взято отсюда
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