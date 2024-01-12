Самолет при посадке в Архангельске выкатился за пределы ВПП

Взлетно-посадочная полоса. Архивное фото

Самолет ЯК-42, летевший из Амдермы Ненецкого округа в Архангельск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы пострадавших нет, начата проверка инцидента, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в телеграм-канале ведомства«”Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Талаги города Архангельска воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 – Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, по факту выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы воздушного судна.

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