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Самолет “Уральских авиалиний” дважды не смог улететь в Сочи

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Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи

Самолет компании “Уральские авиалинии” . Архивное фото

Дефекты в двигателе нашли у самолета авиакомпании “Уральские авиалинии”, дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, обнаруженная неисправность будет исправлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

По словам собеседницы агентства, один и тот же самолет отстранили от полетов в воскресенье и понедельник, пассажиров отправили в Сочи резервными бортами.

“В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому. Обнаруженная неисправность в настоящий момент находится в процессе устранения”, – сказала она.

В пресс-службе уточнили, что будет заменена топливорегулирующая аппаратура.

В свою очередь в Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что по данным инцидентам организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

новости Алтайский
Взято отсюда
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