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Самолеты ВКС РФ пролетели над Балтийским и Каспийским морями

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Самолеты ВКС РФ пролетели над Балтийским и Каспийским морями

Российские истребители Дальней авиации Ту-22м3 и МиГ-31 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ.«”Самолеты Дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. Были задействованы бомбардировщики Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом “Кинжал””, – приводит РИА Новости комментарий ведомства.

Уточняется, что экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с ВКС России. Также сообщается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полеты выполнены “в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.

В начале февраля радио Sputnik сообщало, что российские ракетоносцы выполнили полет над Северным Ледовитым океаном.

Взято отсюда.

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