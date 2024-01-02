Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска новогоднего салюта

Скорая помощь. Архивное фото

Ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы в Саратовской области из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь, сообщили в Telegram-канале областного главка МЧС.

Инцидент произошел в поселке Заволжский Пугачевского района в 00.10 понедельника (23.10 мск воскресенья), однако известно об этом стало только сейчас.

“Школьник, учащийся девятого класса, осуществлял запуск пиротехнического изделия на открытой площадке около жилого дома. В результате неосторожности при использовании салюта молодой человек получил ожоги лица, шеи и головы. Школьник был госпитализирован в реанимационное отделение Пугачевской районной больницы”, – сказали журналистам в пресс-службе главка.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник