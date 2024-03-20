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Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании

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Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании

Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

“Постановлением суда Чулкову С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 19 мая 2024 года”, – сказали в суде.

Ему предъявлено обвинение по статьям 132 (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней).

Во вторник источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что “сатаниста, сторонника нацистской идеологии” задержали в Красногорске. По данным следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года мужчина в авто “совершал насильственные действия сексуального характера” в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире.

В соцсетях Семен Ч. (так его называл источник РИА Новости) часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл “героем новой религии”. Кроме того, по словам собеседника, задержанный нападал на улицах на случайных людей.

Как сообщал ранее СК, его причастность подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками.

Горняк22
Взято отсюда
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