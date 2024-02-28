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Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников

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Сбербанк раскрыл многоэтапную схему мошенников

Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото

Сбербанк раскрыл многоэтапную схему обмана жительницы Новосибирска, потери которой составили 5 миллионов рублей, следует из материалов банка на портале по кибербезопасности “Кибрарий”.

“В конце 2023 года история обмана с подменой личности произошла с жительницей Новосибирска Анастасией, матерью троих детей. Финансовые потери женщины составили 5 миллионов рублей”, — сказано в сообщении.

Сначала мошенники связались с жертвой от имени нового руководителя компании, где женщина раньше работала. Аферисты использовали легенду с проверкой ФСБ против бывшего работодателя. В итоге звонили ей много раз от имени “кураторов ФСБ”, “следователей” и запугали ее тем, что установлена и “ее причастность к финансированию некоего террориста”, и что “Анастасия может быть привлечена к уголовной ответственности за участие в переводе денег”, отметив, что, возможно, в деле замешаны сотрудники банка, желающие подставить жертву.

Одновременно с этим лжеследователи отметили, что хотят помощь женщине и предупредили, что с ней будут связываться якобы сотрудники Центрального банка. После чего такой звонок не заставил себя долго ждать. Жертве позвонил якобы сотрудник “службы безопасности Центрального банка”, заявив, что на нее оформлен кредит, но заявку еще можно отменить – по его словам, вероятно, это был мошенник, работающий в банке.

В итоге аферисты запутали жертву и убедили ее оформить в отделении банка кредит на 2 миллиона рублей. Эти деньги, по указке злоумышленников, женщина перевела на “безопасный счет”. При этом мошенники уже получили удаленный доступ к телефону женщины и привязали свою карту к ее приложению Mir Pay.

Помимо этого, женщина взяла еще один крупный кредит в другом банке, но теперь уже онлайн, и по той же схеме отправила эти средства злоумышленникам, думая, что переводит деньги с некого “резервного фонда” ЦБ “для отмены мошеннических операций” на “безопасный счет”.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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