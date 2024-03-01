реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе

На автозаправочной станции. Архивное фото

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, пострадавших нет, повреждено оборудование автозаправочной станции и автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «”Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля”, – написал губернатор.

Старовойт добавил, что собственникам будет оказана помощь в ремонте и восстановлении имущества.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Стало известно, как голодание влияет на организм

Стало известно, как голодание влияет на организм

Ученые зафиксировали полезные последствия голодания, сообщает “Лента.ру”. Диета. Похудение. Оказалось,…

Узнать больше
Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Преданных и ласковых собак и кошек отдают в добрые руки в Барнауле. Подборка

Altapress.ru публикует подборку животных, которым очень нужен дом. Мы нашли…

Узнать больше
Приемные родители в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

Приемные родители в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

В Московской области приемные родители и опекуны получили увеличенную ежегодную…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp