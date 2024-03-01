Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе

На автозаправочной станции. Архивное фото

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, пострадавших нет, повреждено оборудование автозаправочной станции и автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «”Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля”, – написал губернатор.

Старовойт добавил, что собственникам будет оказана помощь в ремонте и восстановлении имущества.

Горняк22

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