реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Science: лишь 5% бактерий в кишечнике горожан могут переваривать целлюлозу

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Science: лишь 5% бактерий в кишечнике горожан могут переваривать целлюлозу

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона и других научных учреждений изучили микробиом кишечника человека, чтобы выяснить, как его состав влияет на способность усваивать различные виды пищевых волокон. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

С помощью компьютерного анализа ДНК специалисты идентифицировали 25 геномов жвачных животных и 22 генома человека. Оказалось, что у людей существует четыре отдельные группы микробов, переваривающих целлюлозу.

Ученые выяснили, что распространенность разлагающих целлюлозу микроорганизмов меняется вместе с рационом.

У приматов частота этих бактериальных штаммов составляет 30-40%.

У живущих в сельской местности людей, потребляющих много клетчатки, около 20% кишечных микробов могут расщеплять целлюлозные волокна.

А у жителей городов в промышленно развитых странах таких микроорганизмов оказалось лишь 5% от общего разнообразия.

«Наш эволюционный анализ убедительно свидетельствует, что [эти штаммы], вероятно, возникли в кишечнике жвачных животных, а затем перешли к человеку, возможно, во время одомашнивания», — заключили исследователи.

Ранее ученые назвали специи, улучшающие здоровье кишечника.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На выборы президента пришли 58% избирателей и Иосиф Сталин: итоги второго дня голосования

На выборы президента пришли 58% избирателей и Иосиф Сталин:…

Впереди еще один день выборов 17 марта 2024, 02:45150Написать комментарий…

Трамп заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае его поражения на выборах

Трамп заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае его…

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Огайо, что…

Science: лишь 5% бактерий в кишечнике горожан могут переваривать целлюлозу

Science: лишь 5% бактерий в кишечнике горожан могут переваривать целлюлозу

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона и других научных учреждений изучили микробиом…

Илан Шор заявил, что будет агитировать за вступление Молдавии в ЕАЭС

Илан Шор заявил, что будет агитировать за вступление Молдавии в ЕАЭС

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавии гораздо выгоднее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp