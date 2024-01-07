Село Козино в Курской области частично осталось без света после обстрела

Осколки снаряда. Архивное фото

Приграничное село Козино Рыльского района Курской области частично осталось без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Удар по Рыльском району Курской области был нанесен со стороны Украины днем в воскресенье.

“Со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал… В населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только будет безопасно”, – сообщил Старовойт.

По данным губернатора, в результате обстрела были выбиты стекла в одном домовладении. Глава региона пообещал помочь с ремонтом собственнику жилья.

Рыльский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Горняк22

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