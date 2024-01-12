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Семейный форум пройдет на выставке “Россия” в Москве

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Семейный форум пройдет на выставке "Россия" в Москве

На выставке-форуме “Россия” на ВДНХ с 19 по 23 января пройдет Всероссийский семейный форум “Родные – Любимые”, сообщили организаторы мероприятия.

Для всех желающих с 20 по 22 января во всех павильонах пройдут мастер-классы, конкурсы, семейное катание на коньках, дегустации национальных блюд и ярмарки.«

"Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", – рассказали РИА Новости в пресс-службе выставки.

В день открытия мероприятия, как и в день его закрытия, пройдут праздничные концерты.

Радио Sputnik сообщало, что в России правовой статус многодетных семей закрепят на федеральном уровне.

Взято отсюда.

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