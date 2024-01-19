Семейный форум “Родные – Любимые” пройдет на выставке “Россия”

Всероссийский семейный форум “Родные – Любимые” пройдет с 19 по 23 января на международной выставке-форуме “Россия” на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.«”Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей”, – говорится в заявлении.

Форум откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума “Россия”, а церемония закрытия пройдет 23 января в павильоне “Регионы России”.

Организаторами форума выступают “Движение первых”, Росмолодежь, Минтруд, Российское общество “Знание” и АНО “Дирекция Выставки Достижений “Россия”. Все посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных лекциях, конкурсах, семейном катании на коньках, уличных гуляниях, ярмарках с 20 по 22 января.

Выставка-форум “Россия” проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин предложил продлить выставку-форум “Россия”.

Взято отсюда.