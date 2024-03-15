Семья оленевода преодолела 150 км по тундре, чтобы попасть на выборы

Оленеводы-частники из семьи потомственных тундровиков преодолели 150 километров на снегоходе, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России, сообщает портал “Ямал-Медиа”.

Жители Ямальского района Андрей и Клавдия Худи не смогли проголосовать досрочно, но 15 марта первыми прибыли на избирательный участок вместе с детьми, которых у них пока трое: две дочери и сын-первоклассник, сейчас Андрей и Клавдия ждут четвертого ребенка, говорится в публикации.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Москве на выборах президента РФ электронно проголосовал миллион человек.

Взято отсюда.