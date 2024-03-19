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Семья погибшего при ЧП на траулере “Капитан Лобанов” получит компенсацию

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Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию

Рыболовецкое судно “Капитан Лобанов” . Архивное фото

Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере “Капитан Лобанов” членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение выделить один миллион рублей семье погибшего и 500 тысяч рублей семьям раненых, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

Ранее он сообщал, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

“Губернатором было принято решение о выделении 1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс семьям раненных. Министерству социального развития было дано поручение отработать этот вопрос”, – сказал Лысков.

город Горняк
Взято отсюда
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