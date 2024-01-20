Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана семьи участника СВО в Липецке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по информации о мошенничестве в отношении семьи участника специальной военной операции (СВО) в Липецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мониторинга интернета следователи обратили внимание на публикацию о том, что работники липецкой компании «Строй Русь 48» обманули семью военнослужащего. Летом его супруга заключила с ремонтниками договор на проведение работ в их квартире и внесла денежные средства. Однако к сроку окончания ремонта подрядчик не выполнил свои обязательства. Также жертвами мошенничества компании стали еще ряд жителей Липецка.

Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

19 января сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по информации из соцмедиа о поджоге дома в Истре, принадлежащего участнику СВО. Также начато расследование по статьям о самоуправстве и вымогательстве, которым подвергли семью военнослужащего.

Взято

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