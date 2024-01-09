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Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

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Уральская прокуратура: в поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва-Чита, проводится проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Во время поездки у ребенка ухудшилось самочувствие. По прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) медики провели реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

На вокзале в Екатеринбурге провели санитарную обработку вагона, в котором был младенец, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

По информации Telegram-канала «112», заболела вся семья погибшего ребенка, их экстренно госпитализировали. Всего медики осмотрели 53 пассажиров, других заболевших не выявлено.

6 января в Татарстане, в городе Зеленодольск погиб четырехмесячный младенец. Родители играли с малышом, подбрасывая его вверх. После вскрытия оказалось, что ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Мать и ее сожитель задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее блогер-миллионник Сергей Косенко ради «самого популярного видео» бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Мужчина высоко подкинул ребенка, и малыш приземлился в снег и буквально утонул в нем. Косенко объяснил, что на самом деле бросил в сугроб куклу, но зрители заметили, как на кадрах младенец открывает глаза.

Взято
отсюда

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