Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил трансферную кампанию «Краснодара» и «Зенита» перед рестартом чемпионата России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я оцениваю трансферную кампанию «Краснодара» с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства.

«Зенит» идет на втором месте. Им надо что-то менять. Поэтому они и делают изменения. А «Краснодару» нужно только продолжить в том же духе», — сказал Семин.

Зимой «Краснодар» приобрел двух игроков — вингера Виктора Са и полузащитника Кевина Кастаньо.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

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