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Сенат Швейцарии предложил использовать замороженные активы РФ для Украины

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Сенат Швейцарии предложил использовать замороженные активы РФ для Украины

Сенат Швейцарии предложил правительству страны использовать замороженные активы российского Центробанка для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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