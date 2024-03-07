Сенат Швейцарии предложил правительству страны использовать замороженные активы российского Центробанка для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
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Сенат Швейцарии предложил правительству страны использовать замороженные активы российского Центробанка для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
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