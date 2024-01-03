Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что «левые радикалы» проникли во все общественные и политические институты в США, включая средства массовой информации, комментируя попытки исключить бывшего президента Трампа из избирательных бюллетеней ряда штатов. В эфире Fox News он заявил, что такое развитие событий является примером того, как левые радикалы пытаются «разорвать эту страну на части».

«Я пытаюсь указать на тот факт, что левые радикалы проникли во все институты этой страны, включая наши СМИ. Эти госсекретари, эти суды, которые продвигают такого рода меры, которые исключают из избирательных бюллетеней. По большому счету, они не подвергаются критике в основных средствах массовой информации, за исключением заламывания рук некоторыми из их политических деятелей , которые думают, что, возможно, это не поможет на всеобщих выборах», — сказал Джонсон.

По его словам, ведущие американские СМИ являются защитниками левых политических сил.

«Это нечестный бой. Опять же, левые проникли во все институты этой страны. Наши федеральные агентства, наши школьные системы, наши средства массовой информации — это опасность для нашей демократии», — сказал он.

До этого бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Ранее сообщалось, что в США ожидают «суперстрашный» год для администрации Байдена.

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