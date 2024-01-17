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Сенатор Шумер: ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону

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Сенатор Шумер: ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону

Ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону, и без помощи Соединенных Штатов положение дел может измениться необратимо. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, целью здесь является дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему. Если мы быстро не поставим им помощь, то все может необратимо измениться», – сказал политик журналистам перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом.

Шумер отметил, что сложившаяся ситуация требует быстрого решения конгресса по предоставлению новой помощи.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что из-за прекращения американской помощи Украина все ближе к истощению запасов некоторых видов вооружений.

Кирби также предположил, что союзники США могут последовать их примеру и отказаться от финансовой поддержки Украины.

Ранее офис Зеленского обвинил западные страны в поставках России военных комплектующих.

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