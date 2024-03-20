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Сенаторы одобрили закон о расширении Арктической зоны России

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Сенаторы одобрили закон о расширении Арктической зоны России

Сенаторы одобрили закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования одной из особых экономических зон.

Отмечается, что первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента РФ Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ.

Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, согласно которой до конца 2046 года был продлен срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. По действующему законодательству этот срок истекает в конце 2025 года.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Радио Sputnik писало, как США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике.

Взято отсюда.

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