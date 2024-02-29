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“Сердце наполняется гордостью”. Путин об участниках СВО

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"Сердце наполняется гордостью". Путин об участниках СВО

От мужества бойцов России, участвующих в спецоперации, зависит выполнение обозначенных планов развития РФ, участники СВО не отступят, не подведут, не предадут, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Путин сказал, что его сердце наполняется гордостью за бойцов СВО.«”Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте, от мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнём идут вперёд, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для её развития. Низкий вам поклон, ребята”, – сказал Владимир Путин.

По его словам, в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, им можно передать и доверить Россию.«”Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия”, – отметил он.

Путин добавил, что те, кто намерен продолжать военную карьеру, получат приоритетную поддержку.«”Будущее России во многом зависит от мужества и решимости бойцов СВО”, – подытожил Путин.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

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