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“Сердцем с нами”. Сальдо о выборах президента в Херсонской области

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"Сердцем с нами". Сальдо о выборах президента в Херсонской области

В Херсонской области с нетерпением ждали начала президентских выборов и приходили к избирательным участкам задолго до их открытия, заявил глава региона Владимир Сальдо.«

"Сегодня утром, когда я шел в семь часов утра, уже была информация, что люди ждали на участках. Сегодня исторический день, значение которого мы, возможно, даже не до конца осознаем", – приводит телеканал "360" слова губернатора.

Сальдо выразил уверенность в том, что временно оккупированный Украиной Херсон будет освобожден.«

"Мы получаем информацию с правобережья. Там наши люди не могут проголосовать бюллетенями, но сердцем и душой они с нами", – сказал губернатор Херсонской области.

Основной этап голосования на выборах президента России продлится в Херсонской области с 15 по 17 марта. Согласно информации избиркома региона, всего в области открыт 61 стационарный участок.

Губернатор Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента РФ.

Радио Sputnik сообщало, что в европейской части России открылись участки для голосования.

Взято отсюда.

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