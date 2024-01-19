Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ

Пожар на складе Wildberries. Архивное фото

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке страхования. «”Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования”, – пишет издание.

По словам одного из собеседников издания, Wildberries вел переговоры о заключении страхового договора с одной из крупных страховых компаний, однако до стадии подписания не дошло. Как утверждает второй источник, был застрахован лишь товар, а само здание – нет.

“Представитель Wildberries заявил, что они “не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений”. О каких договоренностях идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что сгоревший товар был застрахован”, – сообщает издание.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

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