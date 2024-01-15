реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя

Шахта “Заполярная” в Воркуте, где произошло частичное затопление

Шахта “Заполярная” в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, возобновила штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании “Воркутауголь”.

Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщало СУСК РФ по Коми.

“Шахта уже возобновила работу во всех забоях за исключением подтопленного”, – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько времени может занять откачка воды с подтопленного участка, где, как ранее сообщала “Воркутауголь”, произошел “неконтролируемый прорыв” подземных вод.

Ранее “Воркутауголь” сообщала, что горняки шахты “Заполярная” выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

15.01.2024

 Происшествия

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

15.01.2024

 Происшествия

16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

15.01.2024

 Происшествия

“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

15.01.2024

 Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

15.01.2024

 Происшествия

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

15.01.2024

 Новости Рубцовск

Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

15.01.2024

 Интересное

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

15.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске