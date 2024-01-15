Шахта в Коми возобновила работу за исключением подтопленного забоя

Шахта “Заполярная” в Воркуте, где произошло частичное затопление

Шахта “Заполярная” в Коми, где горняк погиб после частичного затопления из-за прорыва подземных вод, возобновила штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании “Воркутауголь”.

Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщало СУСК РФ по Коми.

“Шахта уже возобновила работу во всех забоях за исключением подтопленного”, – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько времени может занять откачка воды с подтопленного участка, где, как ранее сообщала “Воркутауголь”, произошел “неконтролируемый прорыв” подземных вод.

Ранее “Воркутауголь” сообщала, что горняки шахты “Заполярная” выведены на поверхность, работы в забое приостановлены. На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.

город Горняк

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