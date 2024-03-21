“Шанс исправить”. Глава Рособрнадзора о деталях процедуры пересдачи ЕГЭ

Обновленное расписание ЕГЭ с учетом пересдач ориентируется не только на выпускные экзамены в школах, но и на график поступления в вузы, оно будет опубликовано во второй декаде апреля, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.«

"Сложность не в определении дат, а в том, чтобы сработала вся цепочка. Думаю, что мы опубликуем расписание во второй декаде апреля, а возможно, и раньше. Но мы укладываемся во все сроки вступительной кампании (проводимой вузами, – ред.)", – сказал руководитель федеральной службы.

По его словам, из всех сдающих ЕГЭ не более 15-20 процентов могут решиться на пересдачу, смысл которой получить на экзамене второй шанс.«”Сама пересдача предметов по выбору вводится, чтобы школьник, который перенервничал, плохо себя почувствовал, а в итоге недобрал несколько баллов, имел шанс исправить эту ситуацию. Наша главная цель — помочь именно таким ребятам, которые, что называется, стрессанули”, – приводит “Парламентская газета” слова Музаева.

Ранее радио Sputnik сообщало, что выпускники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор уже летом этого года.

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