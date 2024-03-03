Советник Крючков: объезд участка трассы «Таврида» будет проходить через Феодосию
Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил об изменении схемы объезда участка трассы «Таврида». Об этом он написал в Telegram.
Чиновник уточнил, что движение транспорта сейчас осуществляется транзитом через Феодосию.
Ночью в воскресенье, 3 марта, движение по автотрассе «Таврида» в Крыму было временно ограничено в направлении Керчи. Оно было остановлено в районе Феодосии. Причины не уточнялись.
Взято
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