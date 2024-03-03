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Схему объезда участка «Тавриды» изменили

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Советник Крючков: объезд участка трассы «Таврида» будет проходить через Феодосию

Схему объезда участка «Тавриды» изменили

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил об изменении схемы объезда участка трассы «Таврида». Об этом он написал в Telegram.

Чиновник уточнил, что движение транспорта сейчас осуществляется транзитом через Феодосию.

Ночью в воскресенье, 3 марта, движение по автотрассе «Таврида» в Крыму было временно ограничено в направлении Керчи. Оно было остановлено в районе Феодосии. Причины не уточнялись.

Взято
отсюда

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