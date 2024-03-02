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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.«

"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника.

На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.

“Первая бригада медиков прибыла на место через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков”, — уточнили в комитете по здравоохранению.

В пресс-службе губернатора Петербурга сообщили РИА Новости, что жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, соцработники и врачи. Эвакуированных обеспечили питанием.

Утром губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. Причины произошедшего он не объяснил. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет.

Частично пострадало остекление балконов двух домов, жители поврежденных квартир эвакуировали. Беглов возглавил оперативный штаб.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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