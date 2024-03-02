Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Санкт-Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в том числе женщина 92 лет, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе повреждено остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых ведомств.

По сообщениям очевидцев, причиной ЧП стало падение беспилотника.«

"За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами стрессовой реакции", – сообщили в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что на месте ЧП работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.

“Первая бригада медиков прибыла на место через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков”, – уточнили в комитете по здравоохранению.

Радио Sputnik сообщало, что три человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Херсонской области.

Взято отсюда.