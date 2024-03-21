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Широкое голенище и платформа. Стилист назвала модную обувь весны 2024 года

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Широкое голенище и платформа. Стилист назвала модную обувь весны 2024 года

В весеннем сезоне этого года в моде будут сапоги с широким голенищем, обувь на платформе и модели геометричной формы, рассказала стилист Анна Скороходова.«”Из базовой повседневной обуви, которую можно носить прямо сейчас, я бы отметила сапоги на низкой платформе с широким голенищем. <…> В моде квадратный или острый мыс и необычный каблук в виде различных геометрических форм и элементов. Это некая дань ретростилю, который сегодня на пике популярности”, – сказала в интервью телеканалу “Москва 24” стилист.

По ее словам, еще один трендовый вариант – обувь на высокой плотной подошве.«”Такая подошва может добавить в образ перчинки. Обувь на платформе, особенно такая базовая, как ботинки, подходит как к минималистичным образам, например, брючному костюму, так и к романтичному”, – добавила Скороходова.

Радио Sputnik рассказало, как в 2023 году распределились первые три места в рейтинге по производству тапочек в России.

Взято отсюда.

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