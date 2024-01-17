реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Школьник из Челябинской области получил обморожение носа, пока ждал автобус

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Школьник из Челябинской области получил обморожение носа, пока ждал автобус

В Копейске Челябинской области ребенок получил обморожение носа, пока ждал автобус. Об этом рассказала мать пострадавшего в локальном сообществе «Подслушано» во «ВКонтакте».

По словам женщины, после уроков ее сын провел на морозе 45 минут в ожидании автобуса до дома. В результате школьнику пришлось обращаться в травматологическое отделение, где у него зафиксировали обморожение носа 1 степени.

«Сколько еще это может продолжаться? Администрация Копейска, вы чего ждете?» — возмущается родительница.

Горожанка обратила внимание на проблему с общественным транспортом в городе. В комментариях к посту пользователи поддержали ее и посоветовали женщине обратиться в прокуратуру и следственный комитет, приложив к заявлению медицинское заключение.

Ранее россиянин обморозил уши, кисти и обе стопы, когда искал в снегу ключи от дома.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Стало известно, как выросли выплаты и пособия в Алтайском крае

17.01.2024

 Интересное

Правда ли, что в магазинах появились искусственные яйца и как их распознать

17.01.2024

 Интересное

Волочкова обматерила журналиста в ответ на вопрос об алкоголе

17.01.2024

 Интересное

Сельчане из Черемного поблагодарили Александра Терентьева за капремонт крыши

17.01.2024

 Интересное

Парень из Бийска спонсировал покупку Украиной беспилотников

17.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае прошел единый день сбора подписей в поддержку Путина

17.01.2024

 Интересное

Жители Воронежа нашли на обломках беспилотника ВСУ оскорбительную надпись

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

Мама с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме под Новосибирском

17.01.2024

 Интересное

Алтайские маги под завязку загрузились работой на Святки

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске