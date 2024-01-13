Шойгу исполнил мечту девочки и познакомил ее с “Русскими витязями”

Министр обороны РФ Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 15-летней Саши в рамках благотворительной акции “Елка желаний”, познакомив девочку с экипажами пилотажных групп, сообщил телеканал “Звезда”.

Саше показали аэродром Кубинка и познакомили ее с летчиками пилотажных групп “Русские витязи” и “Стрижи”.

Девочка посидела за штурвалом самолета, на тренажере МиГ-29 выполнила фигуры пилотажа, а также получила сувениры – летный комбинезон и шлем с автографами летчиков.

Саше, которая состоит в “Юнармии”, экскурсия понравилась, Шойгу в свою очередь отметил, что пилотажные группы – гордость России, а юнармейское движение – самое массовое в стране.

Радио Sputnik также сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров исполнил мечту юного шахматиста о партии с Сергеем Карякиным.

Взято отсюда.