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Шойгу наградил участников СВО звездами Героев России

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Глава Минобороны Шойгу лично вручил участникам спецоперации звезды Героев России

Шойгу наградил участников СВО звездами Героев России

Глава Минобороны Сергей Шойгу лично вручил участникам специальной военной операции (СВО) звезды Героев России. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что убежден — врученные им высшие воинские награды не станут для участников СВО последними, так как военные и дальше будут верой и правдой служить Отечеству.

Днем ранее, 21 февраля, в награждении военнослужащих участвовал президент России Владимир Путин. Он вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил.

Взято
отсюда

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