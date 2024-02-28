Министр обороны России Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войскаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

Глава оборонного ведомства сообщил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения, сдвинув сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерных поставок в течение года.

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Шойгу заявил, что сейчас в приоритете стоит задача перенести поставки вооружения со второго полугодия на первое. Глава Минобороны положительно оценил динамику и сказал, что в этом вопросе помогла предыдущая проверка, после которой произошли изменения. По некоторым образцам вооружения удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора, отчитались в Минобороны.

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Также Шойгу объявил, что Минобороны планирует оснащать всю технику дополнительной бронезащитой для повышения живучести в условиях проведения СВО. Главе ведомства представили дополнительную защиту для радиолокационных станций, которая состоит из металлических листов и противоосколочных «одеял», имеющих комплект отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. Такая защита повысит живучесть техники в условиях СВО.

«Вообще, это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику», — сказал Шойгу.

Министр ранее критиковал темпы выполнения оборонного заказа

14 февраля Шойгу посетил подмосковный завод «Конструкторское бюро машиностроения». Там министр заслушал доклад главного конструктора Валерия Кашина. Он сообщил, что завод выполняет сразу несколько задач, среди которых — работа по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов.

В ответ на слова Кашина Шойгу произнес фразу: «Быстрее надо делать».

До этого министр обороны раскритиковал главного конструктора екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления гаубиц «Коалиция СВ». Шойгу пояснил, что Минобороны занялось этим артиллерийским вооружением в 2022 году, и уже в 2023-м машины должны были «работать по полной программе».

В январе сообщалось, что в России кратно увеличили объемы выпуска высокоточного оружия. До этого, в ноябре 2023 года, стало известно, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Взято

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