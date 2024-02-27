Шойгу раскрыл планы по повышению боевой мощи Центрального военного округа

До конца 2024 года боевая мощь Центрального военного округа будет повышена с целью обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

Всего будут реорганизованы 18 воинских частей, сообщил министр. «”Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами “Искандер-М” и реактивными системами залпового огня “Торнадо-Г”. <…> В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%”, – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Реализация запланированных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь Центрального военного округа и обеспечить безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, заключил глава Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании двух новых военных округов.

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