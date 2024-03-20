Шойгу рассказал, кто примет участие в параде Победы на Красной площади

В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек, десятки единиц техники и авиация, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.«

"Рассмотрим вопрос о подготовке к параду на Красной площади, посвященному очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил", – цитирует Шойгу РИА Новости.

В состав пешей колонны войдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск, расчеты участников СВО, суворовских, Нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр, сказал глава Минобороны на коллегии ведомства.

В День Победы военные парады пройдут в 28 российских городах. В мероприятиях будут задействованы свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники, добавляет “Царьград”.

Радио Sputnik ранее сообщило, что на празднование 80-летия Победы в 2025 году пригласят зарубежные делегации.

Взято отсюда.