реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Шойгу рассказал, кто примет участие в параде Победы на Красной площади

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Шойгу рассказал, кто примет участие в параде Победы на Красной площади

В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек, десятки единиц техники и авиация, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.«

"Рассмотрим вопрос о подготовке к параду на Красной площади, посвященному очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил", – цитирует Шойгу РИА Новости.

В состав пешей колонны войдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск, расчеты участников СВО, суворовских, Нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр, сказал глава Минобороны на коллегии ведомства.

В День Победы военные парады пройдут в 28 российских городах. В мероприятиях будут задействованы свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники, добавляет “Царьград”.

Радио Sputnik ранее сообщило, что на празднование 80-летия Победы в 2025 году пригласят зарубежные делегации.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Чай Фото: unsplash.com Специалист рассказал, что этот вид чая содержит…

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Ссора в паре Фото: pixabay.com Некоторые люди обращаются к прогнозам…

Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком национальном районе

Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком…

Виктор Петрович осмотрел взрослую поликлинику местной ЦРБ в Гальбштадте. Источник…

Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Торжественное мероприятие состоялось в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Заслуженную…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp