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Шойгу потребовал гуманного отношения к бойцам ВСУ, попавшим в плен в Авдеевке

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, в ходе этого визита он потребовал от военных гуманного отношения к украинским пленным. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Генералу Армии доложили о массовой сдаче в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины в Авдеевке в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль российских сил.

«Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий ВС РФ, — гуманно, как это было всегда», — приводит пресс-служба слова Шойгу.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

Взятие Авдеевки Что думаешь? Комментарии

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