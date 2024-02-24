Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск «Центр» генерал-полковника Андрея Мордвичева о текущей ситуации на поле боя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

В субботу, 24 февраля, Шойгу проинспектировал работу группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Министр встретился с командующим и офицерами штаба, которые доложили ему о выполнении боевых задач российскими войсками и характере действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Командующий группировкой доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась», — говорится в заявлении.

Более того, Мордвичев рассказал главе профильного ведомства о ситуации в районе донецкого города Авдеевки. По его словам, к текущему моменту Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска с занимаемых ими позиций у населенного пункта более чем на 10 км.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли, сколько бойцов ВСУ сдались в плен после взятия Авдеевки российскими войсками.

Что думаешь? Комментарии