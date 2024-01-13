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Shot: специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries

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Специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, в ходе рейдов полиции и Росгвардии, которые шли на складе последние два дня, за нарушение миграционного законодательства были задержаны пять человек. Отмечается, что все они являются сотрудниками компаний-перевозчиков, с которыми сотрудничает компании.

Как пишет Shot, массовая проверка началась после того, как у сортировочного центра Wildberries произошла массовая драка мигрантов.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады на площади 1000 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

11 января МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее крупный пожар ликвидировали на шоссе Энтузиастов в Москве.

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