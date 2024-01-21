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Shot: в Усть-Луге Ленобласти горит терминал морского порта

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Shot: в Усть-Луге Ленобласти горит терминал морского порта

В Усть-Луге Ленинградской области горит терминал морского порта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мощный пожар на угольном терминале в Усть-Луге Ленинградской области. Предварительно, было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, местные жители сообщали о звуке летящего беспилотника, после чего раздалось несколько взрывов. Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новотек» в порту Усть-Луга нет, была проведена эвакуация персонала.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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