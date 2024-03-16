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Шоумен Харламов заявил, что актеры театра плохо относятся к комикам и блогерам

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Шоумен Харламов заявил, что актеры театра плохо относятся к комикам и блогерам

Шоумены Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в шутку пожаловались молодым блогерам на принижение от театральных актеров. Блогеры из команды «ЦУ Е ФА» (Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Лера Симка) встретились с комиками в рамках нового выпуска передачи «Кстати».

Блогеры спросили, правда ли у комиков есть иерархия

«У актеров есть такое, что комики — фу», — сказал Харламов.

Мусагалиев отметил, что артисты театра так относятся к кавээнщикам.

«А как они к блогерам относятся, я вообще говорить не буду. Вы в 15 лет «Майбах» купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка. Я на неваляшку мог во дворе пистолет поменять, а ты на «Роллс-ройс» поменяла «Майбах», — обратился Харламов к Милане Некрасовой.

Накануне певица Лолита объяснила, что ее поведение на вечеринке Ивлеевой было самоиронией.

Ранее звезда «Фабрики» Саша Савельева вернулась из Израиля в Россию.

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