Штаб по наблюдению оценил первый день выборов в Москве

В первый день голосования на выборах президента России в Москве жалоб почти не было, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов.«”Важно также отметить, что не очень много жалоб. Все они в группе разбора были обсуждены, проработаны, выезжали коллеги на участки”, – цитирует его РИА Новости.

Жители Москвы могут проголосовать тремя способами. Граждане, имеющие полную учетную запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянную регистрацию в столице, могут проголосовать дистанционно на портале elec.mos.ru. Остальные могут отдать свой голос могут на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня или терминала электронного голосования

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин отдал свой голос на выборах главы государства.

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